Рейтинг WTA. Мирра Андреева дебютировала в топ-15, Полина Кудерметова поднялась на 50 строчек, Осака вернулась в топ-50

Мирра Андреева дебютировала в топ-15. Наоми Осака вернулась в топ-50 впервые после рождения дочери. PIF WTA Rankings Положение на 6 января 2024 Место Теннисистка (страна) Очки 1 (1) Арина Соболенко (Беларусь) 9656 2 (2) Ига Швентек (Польша) 8120 3 (3) Коко Гауфф (США) 6888 4 (4) Жасмин Паолини (Италия) 5399 5 (5) Циньвэнь Чжэн (Китай) 5325 6 (6) Елена Рыбакина (Казахстан) 4821 7 (7) Джессика Пегула (США) 4671 8 (8) Эмма Наварро (США) 3551 9 (9) Дарья Касаткина (Россия) 3368 10 (10) Барбора Крейчикова (Чехия) 3214 13 (13) Диана Шнайдер (Россия) 2895 14 (14) Анна Калинская (Россия) 2721 15 (16) Мирра Андреева (Россия) 2665 26 (27) Людмила Самсонова (Россия) 1885 27 (28) Екатерина Александрова (Россия) 1848 28 (30) Анастасия Павлюченкова (Россия) 1807 35 (35) Анастасия Потапова (Россия) 1434 50 (57) Наоми Осака (Япония) 1145 54 (64) Эшлин Крюгер (США) 1050 57 (107) Полина Кудерметова (Россия) 1036 58 (48) Каролин Гарсия (Франция) 1004 62 (60) Камилла Рахимова (Россия) 987 68 (82) Алисия Паркс (США) 937 75 (77) Анна Блинкова (Россия) 898 77 (72) Вероника Кудерметова (Россия) 888 84 (74) Слоун Стивенс (США) 851 86 (83) Эрика Андреева (Россия) 838 99 (113) Кимберли Бирелл (Австралия) 756 Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе.
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