В каком аэропорту за год теряются десятки тысяч единиц багажа

Назван "самый стрессовый аэропорт" Европы, в котором за год было потеряно 34 000 единиц багажа. Онлайн-платформа Preply проанализировала 25 крупнейших аэропортов Европы, чтобы выяснить, в каких из них пассажиры испытывают наихудшие ощущения.