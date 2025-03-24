Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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Пять тысяч зрителей пришли на концерт МакSим в Екатеринбурге

На концерт МакSим в в МТС Live Холл в Экспо в Екатеринбурге пришли около пяти тысяч зрителей. Певица спела свои лучшие хиты, устроила рейв, раздала автографы и помогла парню сделать предложение своей девушке.

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