Пять тысяч зрителей пришли на концерт МакSим в Екатеринбурге

На концерт МакSим в в МТС Live Холл в Экспо в Екатеринбурге пришли около пяти тысяч зрителей. Певица спела свои лучшие хиты, устроила рейв, раздала автографы и помогла парню сделать предложение своей девушке.
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