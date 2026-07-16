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Вышедшая замуж за террориста Галявиева девушка сделала заявление

Вышедшая замуж за террориста Галявиева девушка сделала заявление

Супруга приговоренного к пожизненному заключению террориста Ильназа Галявиева, в 2021 году застрелившего девять человек в казанской гимназии №175, опровергла информацию о намерении ее родственников отправить девушку на принудительное лечение .

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