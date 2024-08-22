Валерий Ангелопол и Дарья Карева образовали танцевальный дуэт

16-летняя Карева ранее выступала в одиночном катании. «Хочу вам кое-что рассказать! Сегодня день рождения у одной очень крутой девчонки! Дорогая Даша, поздравляю тебя с твоим днем! Оставайся всегда такой же сильной, целеустремленной, талантливой и смелой! И в спорте, и в жизни! Пусть все твои мечты исполняются, а счастье приумножается! Желаю много улыбок, здоровья, а еще крепких нервов, как стальные канаты, ведь теперь мы катаемся в паре.