В Петербурге резко подскочили продажи подержанных гаджетов

Цены на эту технику ниже Продажи восстановленной и подержанной техники за третий квартал минувшего года подскочили в 2 раза по сравнению с первым полугодием, пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на данные «М.
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