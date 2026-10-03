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Metro новости

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Егор Корнев победил на 50-метровке баттерфляем на Кубке мира

Егор Корнев победил на 50-метровке баттерфляем на Кубке мира

Как сообщает РИА Новости, на первом этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Баку российский пловец Егор Корнев одержал победу на дистанции 50 метров баттерфляем, установив национальный рекорд – 21,64 секунды.

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