Неспешный разговор

20 483 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Если вы не в курсе,то золотой запас весь хранится в России."КРЫСЫ" ВО ВЛАСТИ...
  • Александр
    Сам считал? Так назови фамилии.Хотя бы,кто у нас олигарх,если,конечно,знаешь,что такое олигархия?"КРЫСЫ" ВО ВЛАСТИ...
  • Александр Симаков
    Судя по тому, что ты не знаешь, за  что наши мужчины гибнут на Украине, ты или дура набитая, или бандеровка недобитая...ДРУГОГО ПУТИ НЕТ:...

Ораторские перлы политиков. Чем прославился Джордж Буш?

Ораторские перлы политиков. Чем прославился Джордж Буш?

Должно быть время говорить и должно быть время молчать. Но не должно быть времени болтать. Марк Аврелий, римский император и философ-стоик «Ораторские перлы» стали своего рода «визитной карточкой» многих (ну, или некоторых) современных политиков.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх