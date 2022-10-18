Ораторские перлы политиков. Чем прославился Джордж Буш?

Должно быть время говорить и должно быть время молчать. Но не должно быть времени болтать. Марк Аврелий, римский император и философ-стоик «Ораторские перлы» стали своего рода «визитной карточкой» многих (ну, или некоторых) современных политиков.
Должно быть время говорить и должно быть время молчать. Но не должно быть времени болтать. Марк Аврелий, римский император и философ-стоик «Ораторские перлы» стали своего рода «визитной карточкой» многих (ну, или некоторых) современных политиков.
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