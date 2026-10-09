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Аргументы и Факты

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Число погибших при обрушении жилого дома в Стамбуле увеличилось до пяти

Число погибших при обрушении жилого дома в Стамбуле увеличилось до пяти

В Стамбуле число погибших при обрушении жилого дома в районе Малтепе увеличилось до пяти человек. Поисково-спасательные работы на месте происшествия завершены, сообщил телеканал TRT Haber.

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