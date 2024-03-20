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Опубликованы рэнкинги страховых компаний по итогам 2023 года

Опубликованы рэнкинги страховых компаний по итогам 2023 года

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» опубликовало рэнкинги страховых компаний по итогам 2023 года. Рэнкинги составлены на основе раскрываемых Банком России статистических показателей и информации об отдельных субъектах страхового дела и отражают позиции компаний по страховым премиям, выплатам, страховым суммам по договорам страхования, а также показателям рынка перестрахования.

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