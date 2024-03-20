Опубликованы рэнкинги страховых компаний по итогам 2023 года

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» опубликовало рэнкинги страховых компаний по итогам 2023 года. Рэнкинги составлены на основе раскрываемых Банком России статистических показателей и информации об отдельных субъектах страхового дела и отражают позиции компаний по страховым премиям, выплатам, страховым суммам по договорам страхования, а также показателям рынка перестрахования.