МИД: Макрон в случае с Дуровым попал под обвинения в политических преследованиях

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон в ситуации с задержанием основателя Telegram Павла Дурова сам попал под обвинения в политических преследованиях, утверждая, что задержание Дурова якобы связано лишь с судебным разбирательством.