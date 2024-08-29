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МИД: Макрон в случае с Дуровым попал под обвинения в политических преследованиях

МИД: Макрон в случае с Дуровым попал под обвинения в политических преследованиях

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон в ситуации с задержанием основателя Telegram Павла Дурова сам попал под обвинения в политических преследованиях, утверждая, что задержание Дурова якобы связано лишь с судебным разбирательством.

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