Протоиерей Козлов: Христос мог находиться на Земле после воскресения 50 дней

Достоверно неизвестно, сколько времени после своего воскресения Иисус Христос оставался на Земле. Председатель Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов в преддверии праздника Воскресения Господня рассказал РИА «Новости» о том, какие существуют версии на эту тему.