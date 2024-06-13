Протоиерей Козлов: Христос мог находиться на Земле после воскресения 50 дней

Достоверно неизвестно, сколько времени после своего воскресения Иисус Христос оставался на Земле. Председатель Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов в преддверии праздника Воскресения Господня рассказал РИА «Новости» о том, какие существуют версии на эту тему.
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