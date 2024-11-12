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РБК: разработка российской автомобильной платформы обойдется в 87,8 млрд рублей

РБК: разработка российской автомобильной платформы обойдется в 87,8 млрд рублей

В ближайшие три года институту Минпромторга РФ ФГУП "НАМИ" потребуются государственные субсидии в размере 87,8 млрд рублей, чтобы осуществить разработку отечественной модульной платформы для производства автомобилей.

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