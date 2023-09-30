В России начали выпускать препарат от рака с эффективностью до 100 процентов

О начале производства в Москве нового эффективного препарата от онкологических заболеваний сначала рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, а потом написали «РИА-Новости», ссылаясь на онколога Игоря Погребнякова.
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