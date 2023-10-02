Экс-разведчик Риттер: ВСУ фактически разгромлены, РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже фактически разгромлены, а политический коллапс на Украине может произойти уже к концу года, заявил отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью на YouTube-канале блогера Сайруса Янссена.
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