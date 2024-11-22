23 самых смешных промаха животных

Большинство животных обладают гораздо более развитыми чувствами и инстинктами, чем люди. Они видят на большее расстояние, их обоняние гораздо острее, а некоторые животные могут бегать быстрее, прыгать выше и делать многие вещи лучше людей.
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