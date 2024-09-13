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FT: ЕС рассмотрит возможность продления санкций против РФ каждые 36 месяцев

FT: ЕС рассмотрит возможность продления санкций против РФ каждые 36 месяцев

Евросоюз решил пересмотреть частоту продления санкций против РФ. Об этом сообщает Financial Times. Идея пересмотра возникла на фоне требований США, которые готовы предоставить кредит Киеву на сумму 50 миллиардов долларов за счет доходов от замороженных активов России в рамках G7 на условии, что средства РФ не будут разморожены в ближайшее время.

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Дмитрий Бакланов
Ежики кололись, плакали, но продолжали жрать кактус...
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