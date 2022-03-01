Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Oблезов
    Твари продажные, всех вон из страны!Петербуржцы высту...
  • АНП
    А она думала конфетами будут угощать?Составительница о...
  • АНП
    А что её в жопу целовать?,слабое здоровье к врачу иди а не шляйся по протестам против того в чём не разбираешься.Очевидец: петербу...

За пять дней на антивоенных акциях в Петербурге задержали больше 2 тысяч человек

На антивоенных акциях, которые ежедневно проходили в Петербурге с 24 февраля, в общей сложности задержали более двух тысяч человек.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх