«В нашей стране дети кошачий корм есть не будут», — MIA BOYKA ответила оскорбленной девочке — квадроберше, отказавшись извиняться

Артистка MIA BOYKA умеет до последнего отстаивать свою позицию и даже тот факт, что огромное количество артистов обернулось против нее после скандала с маленькой девочкой — квадробершей на концерте, никак не смущает девушку.
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