Сафиуллин не смог пробиться во второй круг Australian Open, имея преимущество в два сета

Роман Сафиуллин упустил путевку в 1/32 финала Australian Open в практически выигранном матче. В Мельбурне завершился матч первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису Australian Open в мужском одиночном разряде, в котором Роман Сафиуллин встречался с Таллоном Грикспором.
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