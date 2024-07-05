Машина - в клочья! Подростки пострадали в аварии на Кубани: виноват водитель иномарки

Вчера около 21:40 в станице Калининской на пересечении улиц Мира и Крестьянской, 31-летний водитель «Тойоты» при повороте налево не уступил дорогу автомобилю «ВАЗ», которым управлял 18-летний юноша, и столкнулся с ним.