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Машина - в клочья! Подростки пострадали в аварии на Кубани: виноват водитель иномарки

Машина - в клочья! Подростки пострадали в аварии на Кубани: виноват водитель иномарки

Вчера около 21:40 в станице Калининской на пересечении улиц Мира и Крестьянской, 31-летний водитель «Тойоты» при повороте налево не уступил дорогу автомобилю «ВАЗ», которым управлял 18-летний юноша, и столкнулся с ним.

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