Шольц: правительство ФРГ продолжит оказывать гуманитарную помощь сектору Газа

Правительство Германии продолжит оказывать гуманитарную помощь жителям сектора Газа. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.
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