Экс-игрок Булыкин заявил об обиде "Зенита" на Кругового из-за контракта с ЦСКА

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин выразил мнение, что московский ЦСКА должен был подписать контракт с защитником "Зенита" Даниилом Круговым таким образом, чтобы тот перешел в команду уже в зимнее трансферное окно за определенную сумму.