Пермский владелец затонувшего в Черном море танкера обжалуют штраф

Владельцы танкеров, потерпевших крушение в Черном море, обжалуют решение суд о штрафах. Ответчики себя виновными не признают, сообщила юрист Ольга Паутова, представляющая интересы московского ЗАО «Волгатранснефть» и пермского ООО «Кама шиппинг».
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