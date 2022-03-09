Горные лыжи. Кубок мира. Макграт выиграл слалом, Ноэль – 2-й

Норвежский горнолыжник Атле Лие Макграт одержал победу в слаломе на этапе Кубка мира в Флахау. Горные лыжи Кубок мира Флахау, Австрия Мужчины Супергигант 1.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх