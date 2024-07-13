Архангелогородец доверился «сотруднику банка» и потерял два миллиона рублей

11 июля в полицию столицы Поморья обратился местный житель 1978 года рождения с заявлением о мошенничестве11 июля в полицию столицы Поморья обратился местный житель 1978 года рождения с заявлением о мошенничествеКак сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, восьмого июля ему стали поступать звонки якобы от сотрудников спецслужб и представителей Центробанка о том, что на его имя происходит оформление кредитов.