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Архангелогородец доверился «сотруднику банка» и потерял два миллиона рублей

11 июля в полицию столицы Поморья обратился местный житель 1978 года рождения с заявлением о мошенничестве11 июля в полицию столицы Поморья обратился местный житель 1978 года рождения с заявлением о мошенничествеКак сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, восьмого июля ему стали поступать звонки якобы от сотрудников спецслужб и представителей Центробанка о том, что на его имя происходит оформление кредитов.

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