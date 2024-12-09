Грозит до пяти лет. Полиция Владивостока расследует дело о драке на проезжей части

Во Владивостоке сотрудники полиции взялись за дело о драке на проезжей части на улице Молодежной. Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, возбуждено уголовное дело по факту совершения хулиганских действий, а два участника конфликта уже найдены, сообщает PRIMPRESS.