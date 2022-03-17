На установку водоразборных колонок или уличных фонарей могут повлиять уссурийцы

В Уссурийске стартовало голосование за проекты, выдвинутые инициативными горожанами. Среди участников голосования фигурируют спортивные площадки, установка уличных фонарей в Воздвиженке и водоразборных колонок в селе Алексей-Никольское, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации УГО.
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