На установку водоразборных колонок или уличных фонарей могут повлиять уссурийцы

В Уссурийске стартовало голосование за проекты, выдвинутые инициативными горожанами. Среди участников голосования фигурируют спортивные площадки, установка уличных фонарей в Воздвиженке и водоразборных колонок в селе Алексей-Никольское, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации УГО.