В районах РТ 69 проектов учреждений молполитики получат гранты на 50 млн рублей

По итогам грантового конкурса Министерства по делам молодежи РТ для учреждений молодежной политики в районах Татарстана были выбраны 69 проектов из 37 городов и районов, которые будут реализованы в 2025 году.
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