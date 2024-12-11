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Татар-информ

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В районах РТ 69 проектов учреждений молполитики получат гранты на 50 млн рублей

В районах РТ 69 проектов учреждений молполитики получат гранты на 50 млн рублей

По итогам грантового конкурса Министерства по делам молодежи РТ для учреждений молодежной политики в районах Татарстана были выбраны 69 проектов из 37 городов и районов, которые будут реализованы в 2025 году.

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