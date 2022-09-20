Талибы обменяли похищенного ими ветерана ВМС США на заключённого-афганца

Американский инженер-строитель и бывший военнослужащий Военно-морских сил Марк Фрерихс, с 2020 года удерживаемый в плену в Афганистане, со вчерашнего дня находится на свободе.
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