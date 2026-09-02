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Ученые реконструировали стрекот кузнечиков из лесов юрского периода

Ученые реконструировали стрекот кузнечиков из лесов юрского периода

Мы почти ничего не знаем о том, какие звуки издавали древние животные. Голоса птиц и динозавров восстановить практически невозможно, потому что мягкие ткани (связки, сиринкс и прочие природные вокальные инструменты) не сохраняются в окаменелостях.

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