Новый полигон для мусора планируется построить в Уссурийске

В Уссурийске в 2021-2024 годы за счет средств инвестора планируется строительство нового полигона твердых бытовых отходов с мусороперерабатывающим комплексом.
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