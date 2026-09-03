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Аргументы и Факты

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Медведева рассказала о главном принципе брака с Гайнутдиновым

Медведева рассказала о главном принципе брака с Гайнутдиновым

Евгения Медведева и Ильдар Гайнутдинов не собираются требовать друг от друга отказываться от работы и выбирать между отношениями и новым проектом, рассказали молодожёны в эфире Радио «Комсомольская правда».

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