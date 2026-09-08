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Мировое обозрение

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Трутнев призвал присмотреться к Японии: Токио снова «точит мечи»

Трутнев призвал присмотреться к Японии: Токио снова «точит мечи»

На полях Восточного экономического форума вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев сделал заявление, которое вновь обостряет и без того непростую линию Москвы и Токио.

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