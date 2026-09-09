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Головин: поддержка отечественного автопрома – приоритет «Единой России»

Головин: поддержка отечественного автопрома – приоритет «Единой России»

УЛЬЯНОВСК, 9 сентября, ФедералПресс. Член Высшего совета «Единой России», Герой России Владислав Головин посетил Ульяновский автомобильный завод и подтвердил, что партия продолжит системную поддержку предприятия.

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