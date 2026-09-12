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Журнал «Профиль»

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Путин назвал главного партнера России на Ближнем Востоке

Путин назвал главного партнера России на Ближнем Востоке

Объединенные Арабские Эмираты стали одной из самых близких России стран на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с наследным принцем Абу-Даби Халедом бен Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Нью-Дели.

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