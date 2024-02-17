Ту-324: попытка взлета № 2

Отечественные самолеты стремительно возвращаются в небо. Не так давно в воздух поднялся Ил-96-400М, за ним к полетам приступил Ту-214, и вот теперь настала очередь для реинкарнации совсем уж экзотического Ту-324.
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