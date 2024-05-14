Полицейские в Ереване задержали около 40 человек на акциях протеста

В пресс-службе МВД Армении сообщили, что сотрудники правоохранительных органов сегодня утром в Ереване задержали 38 участников акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна .
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