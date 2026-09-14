Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Танковая целесообразность или бесперспективность "вундервафлей".

Танковая целесообразность или бесперспективность "вундервафлей".

Во-первых - поздравляю всех причастных с прошедшим Днём танкиста! Во-вторых, присоединяюсь к хору голосов, которые утверждают, что хоронить танки ещё рано, несмотря на то, что это пытаются сделать уже больше ста лет.

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