Танковая целесообразность или бесперспективность "вундервафлей".

Во-первых - поздравляю всех причастных с прошедшим Днём танкиста! Во-вторых, присоединяюсь к хору голосов, которые утверждают, что хоронить танки ещё рано, несмотря на то, что это пытаются сделать уже больше ста лет.
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