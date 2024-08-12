Филиппо потребовал не давать Украине денег после коррупционного скандала

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал прекратить финансирование Украины со стороны Евросоюза после новости о задержании заместителя министра энергетики Украины по обвинению в получении взятки в размере 500 тысяч долларов.
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