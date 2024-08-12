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Филиппо потребовал не давать Украине денег после коррупционного скандала

Филиппо потребовал не давать Украине денег после коррупционного скандала

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал прекратить финансирование Украины со стороны Евросоюза после новости о задержании заместителя министра энергетики Украины по обвинению в получении взятки в размере 500 тысяч долларов.

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