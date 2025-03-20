Ковальчук: полечу в Америку, когда Овечкин будет бить рекорд Гретцки

Олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук заявил, что хочет полететь в США, чтобы своими глазами увидеть, как российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин превзойдет достижение канадца Уэйна Гретцки.
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