Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 557 подписчиков

Военкор предупредил о многоуровневых схемах Киева после предотвращения ФСБ теракта

Военкор предупредил о многоуровневых схемах Киева после предотвращения ФСБ теракта

Военный корреспондент Евгений Поддубный в мессенджере «Макс» Федеральной службой безопасности (ФСБ) России масштабного теракта на территории Московской области — Киев планировал с помощью FPV‑дронов поразить сразу несколько критически важных целей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии