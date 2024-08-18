У Африки долг в триллион долларов

Как заявил Клавьер Гатете, исполнительный секретарь Экономической комиссии ООН по Африке, страны этого континента столкнулись с беспрецедентным уровнем государственного долга, превышающего триллион долларов США.
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