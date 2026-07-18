Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Адольф Шикльгрубер: кем на самом деле был Гитлер по национальности

Адольф Шикльгрубер: кем на самом деле был Гитлер по национальности

Вопрос о национальности Адольфа Гитлера — не просто праздное любопытство. Это попытка заглянуть в самую суть человека, построившего свою чудовищную идеологию на расовой чистоте и ненависти к «неполноценным» народам.

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