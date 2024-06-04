Поля картошки и подсолнечника пострадали от заморозков под Новосибирском

«В ночь с 29 на 30 мая были возвратные заморозки. Отмечено некоторое повреждение культур подсолнечника в Краснозерском районе и картофеля ранней посадки в Ордынском районе», — сообщил заместитель министра сельского хозяйства региона Андрей Шинделов на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области.
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