Работает группировка войск «Центр»: ВС РФ освободили населённый пункт Вишнёвое в ДНР

Бойцы российской группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Вишнёвое в ДНР. Как сообщили в Минобороны, за сутки ВС РФ также поразили железнодорожный эшелон с бронетехникой ВСУ на станции погрузки, инфраструктуру военных аэродромов, объекты энергетики и нефтебазу, которые использовались для обеспечения ВСУ.