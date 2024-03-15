Штаб Путина отправил наблюдателей во все участки для голосования

Избирательный штаб кандидата в президенты РФ Владимира Путина направил наблюдателей на все организованные на территории России участки для голосования, рассказала журналистам юрист штаба Альбина Гаджиева.
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