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Штаб Путина отправил наблюдателей во все участки для голосования

Штаб Путина отправил наблюдателей во все участки для голосования

Избирательный штаб кандидата в президенты РФ Владимира Путина направил наблюдателей на все организованные на территории России участки для голосования, рассказала журналистам юрист штаба Альбина Гаджиева.

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