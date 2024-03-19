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  • Астон Мартин
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В возрасте 52 лет умер Василий Уткин. Чем он запомнился зрителю?

В возрасте 52 лет умер Василий Уткин. Чем он запомнился зрителю?

Во вторник, 19 марта, комментатора экстренно госпитализировали, но спасти не смогли. Business FM вспоминает увлечения и талант спортивного журналиста, шоумена и актераВасилий Уткин учился в московском педуниверситете, в 90-е окунулся в журналистику.

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