В возрасте 52 лет умер Василий Уткин. Чем он запомнился зрителю?

Во вторник, 19 марта, комментатора экстренно госпитализировали, но спасти не смогли. Business FM вспоминает увлечения и талант спортивного журналиста, шоумена и актераВасилий Уткин учился в московском педуниверситете, в 90-е окунулся в журналистику.
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