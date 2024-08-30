Эксперт: для переноса памятника Ленину в Советске необходима экспертиза

Трудности, которые могут возникнуть у чиновников при переносе памятника Ленину в Советске, описал руководитель Службы госохраны объектов культурного наследия Калининградской области Евгений Маслов, сообщает 30 августа сетевое издание «Новый Калининград».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии