Политика как она есть

Подполковник запаса армии США Дэниел Дэвис, выступая в эфире Responsible Statecraft, утверждал, что Запад лишь усугубляет ситуацию на Украине, поддаваясь киевской риторике о якобы достигаемых успехах в боевых действиях.