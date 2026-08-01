Подполковник запаса армии США Дэниел Дэвис, выступая в эфире Responsible Statecraft, утверждал, что Запад лишь усугубляет ситуацию на Украине, поддаваясь киевской риторике о якобы достигаемых успехах в боевых действиях.
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