Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 276 подписчиков

Американский офицер заявил, что Запад усугубляет ситуацию на Украине

Американский офицер заявил, что Запад усугубляет ситуацию на Украине

Подполковник запаса армии США Дэниел Дэвис, выступая в эфире Responsible Statecraft, утверждал, что Запад лишь усугубляет ситуацию на Украине, поддаваясь киевской риторике о якобы достигаемых успехах в боевых действиях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии